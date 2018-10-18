Уникальное мультимедийное шоу «Музыка в темноте: Рождественская мистерия» в Эстонии!

ФОТО: Pressifoto

Каждый год в преддверии рождества, мы ждем чуда: чего-то волшебного, сказочного, необычного, и в этом году оно действительно придет! 25 и 26 ноября на сцене Йыхвиского концертного дома и Концертного дома Alexela, гостья из заснеженного Санкт-Петербурга Евгения Зима, автор успешного шоу «Музыка в темноте», представит новую программу – «Рождественская Мистерия».

ФОТО: Pressifoto

Это уникальная постановка, где академическое исполнение музыкантов-виртуозов переплетено с новейшими технологиями, не оставит равнодушным ни одного гостя.

«Музыка в темноте» - это синергия искусства и технологий.

В шоу собраны лучшие образцы классических произведений, которые по праву заслужили эпитеты «самых рождественских», «самых новогодних», «самых волшебных».

Коллектив «Виртуозов Петербурга» под руководством Евгении Зимы создаст незабываемый вечер, когда сокровища классической музыки при свете звёзд перенесут гостей из высокой церкви в Лейпциге, где Бах писал «Рождественскую ораторию», в нарядную Вену к Штраусу, а затем мы окажемся в дореволюционном Петербурге, где Дроссельмейстер вновь расскажет Маше таинственную сказку.

Снежное утро, морозный вечер, горячий пунш, шуршание оберточной бумаги, теплые слова и родные улыбки - все это неповторимый дух рождества - семейного и теплого праздника, который хочется разделить с самыми родными и близкими.

Шоу программа «Музыка в темноте: Рождественская мистерия» - мероприятие, которое придется по душе не только ценителям классической музыки, но и тем, кто еще мало знаком с классическими произведениями.

В полной темноте искусные музыканты будут исполнять шедевры мировой классики, в то время как на сцене развернется настоящее представление – хореография, 3D мэппинг, motion видео, лазерное и световое шоу.

Когда выключен свет, наше восприятие меняется, и начинает происходить магия. Чаще всего люди в зале начинают плакать, не потому что им плохо или тяжело, а потому что обрушивается гамма чувств и открытий, с которыми сложно совладать.

В Петербурге каждый концерт проекта «Музыка в темноте» проходил с аншлагом. Билеты расходились задолго до начала представления, и поскольку интерес зрителей был просто колоссальным, то было решено расширить тематику: создать сказочный и незабываемый рождественский вечер!

Концерты 25 и 26 ноября – это прекрасное место, чтобы встретить новогодние праздники в кругу близких людей и проникнуться волшебным духом любимого праздника!

25 ноября Йыхвиский концертный дом

26 ноября Концертный дом Alexela в 19.00