Вт, 9.10.2018
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«Как лошадь»: певицу Пелагею с новым лицом не узнали на шоу

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Пелагея

ФОТО: Кадр из "Голос"

Певица Пелагея стала очередной звездной гостьей развлекательного шоу Ивана Урганта. Пользователи Сети раскритиковали популярную исполнительницу за то, что та якобы перестаралась с «переделкой» лица.

Для выхода в свет певица выбрала закрытое зеленое платье ниже колен, а образ дополнила черными лодочками и затейливой прической волосами. Отметим, что в Сети в свободном доступе много изображений Пелагеи с самого шоу и из его кулуаров. Пользователи неоднозначно отнеслись к ним.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В частности, многие комментаторы пришли к выводу, что Пелагея явно что-то сделала с лицом. "Пелагея перекроилась или неудачный макияж? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "думаю, в бОльшей степени все же перекроилась. И мне почему-то кажется, это только начало", "точно, а еще у нее была десенная улыбка, а сейчас ее нет и губы увеличила", "с изюминкой была,сейчас в стройном однообразном ряду жен спортсменов...", "у нее новые зубы. виниры похоже сделала кобыляжьи. Они ей велики по размеру", "да. очень велики" ощущение, что она сейчас взоржет аки лошадь", – высказались расстроенные поклонники.

Отметим, что Пелагея плакала, когда решала, кого же отправить в финал шоу "Голос 60+". Свой выбор артистка остановила на Лидии Музалевой и Ольге Муравиной. "Я очень счастлива. Я переплакала неделю, очень личностный романс", – разоткровенничалась последняя.

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