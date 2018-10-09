«Как лошадь»: певицу Пелагею с новым лицом не узнали на шоу

Для выхода в свет певица выбрала закрытое зеленое платье ниже колен, а образ дополнила черными лодочками и затейливой прической волосами. Отметим, что в Сети в свободном доступе много изображений Пелагеи с самого шоу и из его кулуаров. Пользователи неоднозначно отнеслись к ним.

В частности, многие комментаторы пришли к выводу, что Пелагея явно что-то сделала с лицом. "Пелагея перекроилась или неудачный макияж? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "думаю, в бОльшей степени все же перекроилась. И мне почему-то кажется, это только начало", "точно, а еще у нее была десенная улыбка, а сейчас ее нет и губы увеличила", "с изюминкой была,сейчас в стройном однообразном ряду жен спортсменов...", "у нее новые зубы. виниры похоже сделала кобыляжьи. Они ей велики по размеру", "да. очень велики" ощущение, что она сейчас взоржет аки лошадь", – высказались расстроенные поклонники.