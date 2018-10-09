Видео: эстонский робот-почтальон навел шороху в небольшой деревушке

«Данное видео несет чисто юмористический характер и не несет за собой коммерческих целей. Видео основано на реальных событиях и создано для поднятия настроения окружающим, а также для ознакомления с новыми возможностями Эстонии», – с таким призывом обратились создатели ролика к зрителям.

А на самом деле собрались подружки и сняли ролик на мобильный телефон, а потом красиво его обработали. Вот и получился этот забавный сюжет в духе «Страны дураков». Причем, не только для жителей Эстонии, но и для россиян. Ведь у них роботы-курьеры, которыми в нашей стране мало кого удивишь, действительно, во многих уголках – диво-дивное.