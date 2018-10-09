У фаворитки новой «Битвы экстрасенсов» обнаружили редкое заболевание
9 октября 2018, 13:32
Зрителям "Битвы экстрасенсов" особенно запомнилась Аида Грифаль — как своими способностями, так и необычной внешностью. Как пишет "Стархит", Аида страдает редким генетическим заболеванием — синдромом Марфана.
Люди, у которых диагностировали этот недуг, отличаются высоким ростом, худощавы.
Часто у них бывает сколиоз и нарушение зубного прикуса. Известно, что без лечения продолжительность жизни лиц с синдромом Марфана часто ограничивается 30–40 годами, а смерть наступает вследствие расслаивающей аневризмы аорты или застойной сердечной недостаточности.
Сама Грифаль подтвердила наличие болезни. "Я веду полноценный образ жизни", — отметила она.