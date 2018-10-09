Вт, 9.10.2018
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  • У фаворитки новой «Битвы экстрасенсов» обнаружили редкое заболевание

У фаворитки новой «Битвы экстрасенсов» обнаружили редкое заболевание

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ФОТО: скриншот

Зрителям "Битвы экстрасенсов" особенно запомнилась Аида Грифаль — как своими способностями, так и необычной внешностью. Как пишет "Стархит", Аида страдает редким генетическим заболеванием — синдромом Марфана.

Люди, у которых диагностировали этот недуг, отличаются высоким ростом, худощавы.

Часто у них бывает сколиоз и нарушение зубного прикуса. Известно, что без лечения продолжительность жизни лиц с синдромом Марфана часто ограничивается 30–40 годами, а смерть наступает вследствие расслаивающей аневризмы аорты или застойной сердечной недостаточности.

Сама Грифаль подтвердила наличие болезни. "Я веду полноценный образ жизни", — отметила она.

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