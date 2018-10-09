У фаворитки новой «Битвы экстрасенсов» обнаружили редкое заболевание

Люди, у которых диагностировали этот недуг, отличаются высоким ростом, худощавы.

Часто у них бывает сколиоз и нарушение зубного прикуса. Известно, что без лечения продолжительность жизни лиц с синдромом Марфана часто ограничивается 30–40 годами, а смерть наступает вследствие расслаивающей аневризмы аорты или застойной сердечной недостаточности.