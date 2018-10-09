Дочь Маликова с малышом на руках вызвала умиление в Сети

Буйство осенних красок стало отличным фоном для серии снимков, которые Стеша опубликовала в своем Instagram. 18-летняя дочь Дмитрия Маликова позирует в джинсовой парке с цветным мехом и маленьким псом на руках.

Подписчики умиляются не только внешности девушки и красоте природы, но и пожеланиям, которые оставила Стеша под фотографией. "Желаем вам осень, полную любви, теплых красок и воздушных поцелуев, а, может быть, не только воздушных!" – подписала снимок Маликова.

Подписчики рассыпались в комплиментах. Одни обратили внимание на выбор верхней одежды и назвали девушку очень стильной. Других больше впечатлило лицо модели.

"Стеша, Вы такая позитивная! Спасибо за добро и искренность, которые Вы излучаете", "Счастливая девочка", "Куртка – огонь!", "Нежная и лучезарная", "Стеша, какая Вы солнечная девушка!" – отметили комментаторы.