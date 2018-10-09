Первый канал ответил на требования уволить Екатерину Стриженову

Екатерина Стриженова прославилась на всю страну после того, как стало ведущей программы «Доброе утро». Зрители с удовольствием выслушивали советы звезды, неизменно отмечая, насколько молодо и женственно она выглядит. Однако после Екатерина решила неожиданно расширить сферу деятельности. С 2014 года она ведет шоу «Время покажет», что нравится далеко не всем ее поклонникам. По мнению телезрителей, она плохо разбирается в актуальных политических проблемах, да и внешний вид знаменитости не всегда соответствует поднимаемым серьезным темам, пишет Starhit.

Несмотря на постоянное негодование зрителей, руководство Первого канала решило не увольнять Екатерину Стриженову. По их мнению, она прекрасно справляется со своими обязанностями.

«Стриженову никто и никуда задвигать не намерен. К ней претензий нет», — сообщил источник в программе.

Представитель самой Стриженовой заявил, что пока Екатерина не видит необходимости отвечать на критику зрителей. Если же она захочет это сделать, то обязательно обратится к аудитории посредством социальных сетей.

А вот член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян и вовсе заявил, что не понимает, в чем суть претензий аудитории к Стриженовой. По его мнению, именно мудрая ведущая помогает держать под контролем поведение ее более строптивых коллег.