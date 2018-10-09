Роковая женщина! Фанаты в восторге от оголившейся Анны Нетребко

Анна Нетребко с супругом Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго находятся в Америке – всемирно известные артисты исполняют партии в Метрополитен-опере. Когда есть свободная минута, Анна с мужем и сыном прогуливаются по улицам Нью-Йорка, посещают музеи и выставки, занимаются шопингом.

Оперная дива обладает экстравагантным вкусом: ее наряды отличаются яркостью, сложным кроем, неповторимым шармом. Особую слабость Нетребко питает к необычным головным уборам и сумочкам. Отметим, что и то, и другое очень идет Анне.

А недавно исполнительница сразила наповал фанатов, опубликовав фотографию на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, где предстала в золотом блестящем платье с декольте и босоножках в тон. Наряд выгодно подчеркнул стройные ноги и упругую грудь артистки. Образ завершала чалма на голове.