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  • Ирину Шейк вызовут в суд из-за Криштиану Роналду

Ирину Шейк вызовут в суд из-за Криштиану Роналду

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Model Irina Shayk

ФОТО: Sipa USA / Stephen Smith/Sipa USA

Супермодель будет проходить свидетелем по делу об изнасиловании девушек знаменитым футболистом.

В конце сентября сеть взорвала неожиданная весть: некая американка Кэтрин Майорг обвинила в изнасиловании известного футболиста и отца четверых детей Криштиану Роналду, пишет Viva. Футболист тут же начал отрицать факт насилия и неоднократно высказывался об этом в своих социальных сетях. Однако следствию доказательства, предоставленные Кэтрин, показались более, чем убедительными и потому они возобновили дело об изнасиловании 2009 года. 

Из-за скандальных обвинений Криштиану отстранили от футбольных матчей, чем поставили под угрозу его карьеру, и вовлекли в судебные разбирательства. К слову, не только Роналду, но и его экс-возлюбленных. Так, вскоре перед судом должна предстать Ирина Шейк, которая прожила с Криштиану пять лет. По мнению Майорг, кто как не бывшие возлюбленные могут помочь составить правильный психологический портрет футболиста. 

"Бывшие девушки хорошо разбираются в его поведении. Это поможет создать картину поведения господина Роналду, что может оказаться жизненно важным для нашего дела", - поделился своими соображениями адвокат Лесли Стовалл.

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