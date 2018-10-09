Ирину Шейк вызовут в суд из-за Криштиану Роналду

В конце сентября сеть взорвала неожиданная весть: некая американка Кэтрин Майорг обвинила в изнасиловании известного футболиста и отца четверых детей Криштиану Роналду, пишет Viva . Футболист тут же начал отрицать факт насилия и неоднократно высказывался об этом в своих социальных сетях. Однако следствию доказательства, предоставленные Кэтрин, показались более, чем убедительными и потому они возобновили дело об изнасиловании 2009 года.

Из-за скандальных обвинений Криштиану отстранили от футбольных матчей, чем поставили под угрозу его карьеру, и вовлекли в судебные разбирательства. К слову, не только Роналду, но и его экс-возлюбленных. Так, вскоре перед судом должна предстать Ирина Шейк, которая прожила с Криштиану пять лет. По мнению Майорг, кто как не бывшие возлюбленные могут помочь составить правильный психологический портрет футболиста.