Ким Кардашян в винтажном микробикини продемонстрировала почти обнаженное тело

Популярная американская звезда реалити-шоу Ким Кардашян продолжает хвастаться своими прелестями, пишет TCH.
Так, на днях светская львица на своей странице Instagram выложила откровенное селфи, на котором позирует в крошечном винтажном черном бикини Chanel, которое едва прикрывает обнаженное тело Кардашян.
"Chanel vintage, давайте, пожалуйста, будьте конкретными", - подписала снимок Ким.
"Конкретная" ее реакция подписчиков не заставила себя ждать. Одна с восторгом оценили фигуру знаменитости, другие осудили в комментариях за то, что она выкладывает на всеобщее обозрение столь откровенные снимки.
Интересно, что неделю назад жена Канье Уэста уже публиковала фотографию, на которой позировала в том самом бикини. Однако на фото было только лицо Ким с высунутым языком, поэтому вполне вероятно, что знаменитость решила, что этого мало, поэтому продемонстрировала комплект целиком.