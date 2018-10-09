Ким Кардашян в винтажном микробикини продемонстрировала почти обнаженное тело

Так, на днях светская львица на своей странице Instagram выложила откровенное селфи, на котором позирует в крошечном винтажном черном бикини Chanel, которое едва прикрывает обнаженное тело Кардашян.

"Chanel vintage, давайте, пожалуйста, будьте конкретными", - подписала снимок Ким.

"Конкретная" ее реакция подписчиков не заставила себя ждать. Одна с восторгом оценили фигуру знаменитости, другие осудили в комментариях за то, что она выкладывает на всеобщее обозрение столь откровенные снимки.

ФОТО: Vida Press