Романтик 80-го уровня. Парень готов отдать 1300 евро, чтобы найти незнакомку

Правда, подойти и познакомиться он так и не осмелился, а сейчас всеми силами пытается найти девушку по фото с камеры видеонаблюдения. Правда, у этой романтичной истории есть и обратная сторона. Парня теперь могут призвать к ответу за нарушение закона о неприкосновенности частной жизни, пишет Лайф.

14 сентября студент юридического колледжа Василий Синяткин поехал в подмосковную Коломну, чтобы встретиться с подругой. Вскоре девушка сообщила, что немного задержится, поэтому Василий отправился в пиццерию, чтобы скоротать там время.

Молодой человек собирался просто перекусить, выпить кофе и посмотреть какой-нибудь фильм на смартфоне. Внезапно Вася бросил взгляд на соседний столик — за ним сидела симпатичная блондинка, которая сразу же запала ему в душу.

— Она пила кофе и сидела в телефоне. Больше всего мне запомнились её глаза, они были нежно-голубого цвета и отливали серым. Пару раз мы с ней переглянулись, она мне улыбнулась, но я не осмелился к ней подойти. Думал, ну, обычная девушка, — начал свой рассказ романтик Вася.

ФОТО: Социальные сети

Целый день прекрасная незнакомка не выходила у парня из головы, он уже стал жалеть, что так и не смог к ней подойти. Что сделано, то сделано, как говорится. Только Вася не отчаялся и решил найти девушку.

Сначала он обратился к администрации пиццерии с просьбой сделать ему скриншот с камеры видеонаблюдения, на которую попала блондинка. Но там ему отказали и пожелали удачи в поисках. После этого Вася разместил на своей странице в соцсети ролик, где просит пользователей "закидать" этим запросом администрацию. Удивительно, но это помогло: через две недели снимок с камеры был в руках у романтика.

ФОТО: Социальные сети