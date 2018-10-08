Еще три женщины заявили об изнасиловании со стороны Криштиану Роналду

Одна женщина утверждает, что ее изнасиловали после вечеринки, другая говорит, что «Роналду ее избил», а третья – что она подписала соглашение о неразглашении с футболистом еще в 2009 году, хотя характер преступления не совсем ясен, по словам адвоката, пишет Lifter.com.ua.

Адвокат, представлявший бывшую модель Кэтрин Майорга, которая первой обвинила Роналду (недавно мы подробно об этом рассказывали), сказала, что дело приобрело неожиданный поворот.

«Мне позвонил женщина, которая утверждает, что имела аналогичный опыт, - сказала Лесли Стовалл в воскресенье, - Я проверяю эту информацию».

Стовалл отказался назвать имя женщины, но сказала, что передаст свои данные полиции Лас-Вегаса, которые возобновили дело о предположительном изнасиловании в 2009 году модели Кэртрин Майорга.

Звезда «Ювентуса» Роналду, ранее игравший за «Манчестер Юнайтед» и «Реал Мадрид», решительно отрицал все обвинения в изнасиловании и сексуальном посягательстве.

На прошлой неделе он описал обвинение Майорги как «фейк», добавив:

«Изнасилование – это отвратительное преступление, которое противоречит всему, во что я верю».

Обвинения угрожают ряду выгодных спонсорских и маркетинговых сделок – и, в частности, свободе Роналду.

Представители компании Nike, с которой он подписал контракт на $1 миллиард, на прошлой неделе сказали, что они «глубоко обеспокоены происходящим». Акции спортивного гиганта упали, когда обвинение в изнасиловании стало публичным.

34-летняя Майорга встретила футболиста в ночном клубе в июне 2009 года. Она утверждает, что мужчина пригласил ее в свой пентхаус в отеле Palms Hotel and Casino в Лас-Вегасе и изнасиловал ее.

Она сообщила о нападении в полицию, но расследование было прекращено, и Майорга заявила, что в 2010 году футболист заплатил ей больше $370,000 в обмен на молчание.

В судебных документах подробно рассказывается о том, как адвокаты Майорги стремятся отменить договоренность, потому что заявляют, что ее «насильно заставили» подписать документ.

В документах утверждалось, что в просочившейся анкете, заполненной Роналдо и отправленной его адвокатам, он признается в нападении и говорит: «Она несколько раз говорила "нет" и "остановись"».

Полиция в Лас-Вегасе признала, что некоторые доказательства, в том числе платье и нижнее белье, которые принесла им Майорга в ночь предполагаемого изнасилования, пропали без вести.

Две женщины заявили, что они были изнасилованы Роналду и другом в пентхаусе лондонского отеля Сандерсон в 2005 году, но полиция закрыла расследование, когда одна из женщин отказалась от своих слов.