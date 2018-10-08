Галерея: Танель Падар спародировал Билли Айдола
8 октября 2018, 19:14
Вчера стартовал новый сезон популярной эстонской пародийной программы «Твое лицо мне знакомо».
В программе приняли участие: Лийс Лемсалу, Танель Падар, Саара Кадак, Сепо Сеэман, Неле-Лийс Вайксоо, Отть Лепланд, Марта Лаан и Лаури Лийв.
Узнайте, кто кого пародировал:
Лийс Лемсалу – Сюнне Валтри
Саара Кадак – Лийс Лемсалу
Отть Лепланд – Уудо Сепп
Танель Падар – Биили Айдол
Тарта Лаан – Нетта
Лаури Лийв – Таркан
Сепо Сеэман – Гюнтер
Неле-Лийс Вайксоо – Jedward
Смотрите галерею!