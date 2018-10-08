Вт, 9.10.2018
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  • Галерея: Танель Падар спародировал Билли Айдола

Галерея: Танель Падар спародировал Билли Айдола

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Вчера стартовал новый сезон популярной эстонской пародийной программы «Твое лицо мне знакомо».

В программе приняли участие: Лийс Лемсалу, Танель Падар, Саара Кадак, Сепо Сеэман, Неле-Лийс Вайксоо, Отть Лепланд, Марта Лаан и Лаури Лийв.

Узнайте, кто кого пародировал:

Лийс Лемсалу – Сюнне Валтри

Саара Кадак – Лийс Лемсалу

Отть Лепланд – Уудо Сепп

Танель Падар – Биили Айдол

Тарта Лаан – Нетта

Лаури Лийв – Таркан

Сепо Сеэман – Гюнтер

Неле-Лийс Вайксоо – Jedward

Смотрите галерею!

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