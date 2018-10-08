Пн, 8.10.2018
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Новый клип Little Big собрал полмиллиона просмотров за три часа

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ФОТО: скриншот

Группа Little Big опубликовала новый клип с участием рэпера GONE.Fludd. Презентация клипа приурочена к релизу нового альбома.

Панк-рейверы из Санкт-Петербурга представили новый клип — Skibidi. В ролике можно заметить много узнаваемых лиц: здесь и рэпер GONE. Fludd, и Юрий Музычко из The Hatters, известные блогеры Данила Поперечный, Эльдар Джахаров и Моргенштерн, передает Medialeaks.ru.

Всего за несколько часов клип посмотрели около полумиллиона раз. О востребованности группы может служить и тот факт, что на концерт, который состоится в Москве через две недели, уже все билеты проданы.

Трек «Skibidi» входит в новый альбом группы — «Antipositive, Pt. 2», который также был официально представлен в пятницу, 5 октября.

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