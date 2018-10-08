Три важных шага для того, чтобы не было похмелья

Все мы слышали о том, что для профилактики похмелья нужно пить больше воды вместе с алкоголем. Однако это не является единственным надежным способом защиты от симптомов отравления алкоголем. Начинать нужно еще со стадии подготовки к банкету или вечеринке. Другими словами, обильно поставлять в организм воду надо с утра того дня, в который намечается застолье, а вовсе не в момент самого банкета. Лучшая, чтобы в организм поступала не только обычная, но и кокосовая вода. Кроме того, в диету нужно включить побольше белка и жира, которые защитят желудок от побочных эффектов алкоголя, пишет Medikforum.ru.

Когда банкет закончился, и вы уже движетесь домой, откажитесь от искушения съесть что-то еще. Особенно, если вас тянет на какие-то мясные блюда. Лучше, если возникающие голодные спазмы вы будете подавлять фруктами. Особенно теми, которые содержат много фруктозы, вроде винограда или яблок. Фруктоза - это разновидность сахара, которая помогает печени избавляться от алкоголя более эффективно.