Фото: смотрите, что творится в закулисье конкурса «Мисс транссексуал»

Транссексуальность или транссексуализм— состояние, при котором гендерная идентичность человека противоположна приписанному при рождении полу. Транссексуальные люди часто испытывают тяжелый психологический дискомфорт от несоответствия своего самоощущения социальным ожиданиям. Такой дискомфорт может приводить к тяжелым последствиям, вплоть до депрессии и самоубийства. Часто оптимальным решением этой проблемы является трансгендерный переход. Во многих случаях основной или серьезной дополнительной причиной тяжелого стресса у транссексуальных людей является дискриминация и неприятие со стороны окружающих людей и общества в целом.