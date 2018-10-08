«Даже укусить не может»: звезду «Полицейского с Рублевки» упрятали в реанимацию без его ведома

Ранее СМИ «отправили» актера и известного участника Comedy Club Романа Попова в реанимацию из-за серьезного заболевания, комик же при этом был в стоматологии.
Представитель резидента Comedy Club Романа Попова опроверг порталу Laif сообщения СМИ о госпитализации комика. По словам Ильи Новикова, он вместе с артистом приехал в стоматологию. Ни о какой реанимации речь вообще не идeт, отмечает представитель Попова. Новиков также шутит, что у юмориста «беззубое состояние», которое, как правило, не опасно.
«С Поповым всe нормально. О проблемах со здоровьем Романа мы узнали из СМИ и сами пытаемся понять, у кого всe это прочитали. Я вообще в шоке. Вот сейчас мы приехали в стоматологию, чтобы снять слепки, ему нужно поставить зубы. Беззубое состояние, оно, как правило, не опасно, то есть он даже укусить сейчас никого не может», — отмечает Новиков.
Сам Попов в комментарии журналистам также отметил, что с ним все в порядке.
Ранее СМИ сообщили, что резидент юмористического шоу был доставлен в реанимацию. Якобы у Попова диагностировали некое серьёзное заболевание и ему потребовалась помощь.