Пн, 8.10.2018
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  • Видео: светящийся парк Таммсааре стал декорацией для клипа сексуальной Алиши

Видео: светящийся парк Таммсааре стал декорацией для клипа сексуальной Алиши

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ФОТО: Кадр из клипа

Певица ALISHA записала новый клип на песню «Мне хорошо». Яркая блондинка живет в Таллинне и поет на русском языке.

Смотрите и оценивайте!

Напомним, что основная часть парка Таммсааре в центре Таллинна была открыта после реконструкции в начале сентября. В парке появились новые декоративные растения и уникальное освещение.

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