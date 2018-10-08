Видео: светящийся парк Таммсааре стал декорацией для клипа сексуальной Алиши

LimonМузыкаВидео: светящийся парк Таммсааре стал декорацией для клипа сексуальной АлишиВидео: светящийся парк Таммсааре стал декорацией для клипа сексуальной АлишиLimon.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать8 октября 2018, 12:51ФОТО: Кадр из клипаПевица ALISHA записала новый клип на песню «Мне хорошо». Яркая блондинка живет в Таллинне и поет на русском языке.Смотрите и оценивайте!Напомним, что основная часть парка Таммсааре в центре Таллинна была открыта после реконструкции в начале сентября. В парке появились новые декоративные растения и уникальное освещение.Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьпарктаммсааре