Без фильтров: в Сети появилось новое фото 71-летней Софии Ротару

София Ротару завела страницу в Instagram в конце декабря 2016 года. Сейчас на нее подписаны уже 130 тысяч человек. Несмотря на то, что фолловеры регулярно просят певицу чаще выкладывать в микроблог свои снимки, она не спешит идти у них на поводу. Например, последнее свежее фото, которое опубликовала София, датируется началом сентября этого года. Однако на днях у фолловеров Ротару все же появилась возможность посмотреть, как она выглядит.

Одна из поклонниц опубликовала в Сети снимок с артисткой, сделанный совсем недавно. Кадр мгновенно разлетелся по страницам фан-клубов Ротару в Instagram.

ФОТО: Instagram

Интернет-пользователи принялись обсуждать кадр: «Прекрасно выглядит! Мне бы тоже так в эти годы», «Красота и в старшем возрасте сохраняется!», «Шикарная! Всем бы так в 71! Ей тут больше 55 не дашь», «Красива, естественна, шикарна! Всегда была и есть» (орфография и пунктуация авторов сохранены).