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  • Без фильтров: в Сети появилось новое фото 71-летней Софии Ротару

Без фильтров: в Сети появилось новое фото 71-летней Софии Ротару

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София Ротару

ФОТО: Фото предоставлены «АРС» – продюсерской компанией «Песни года» (фотографы – Геннадий Усоев и Дмитрий Коробейников)

Несмотря на то, что у 71-летней Софии Ротару уже довольно давно появился свой микроблог, она не так часто публикует в нем свежие кадры. Зато с этим прекрасно справляются поклонники певицы.

София Ротару завела страницу в Instagram в конце декабря 2016 года. Сейчас на нее подписаны уже 130 тысяч человек. Несмотря на то, что фолловеры регулярно просят певицу чаще выкладывать в микроблог свои снимки, она не спешит идти у них на поводу. Например, последнее свежее фото, которое опубликовала София, датируется началом сентября этого года. Однако на днях у фолловеров Ротару все же появилась возможность посмотреть, как она выглядит.

Одна из поклонниц опубликовала в Сети снимок с артисткой, сделанный совсем недавно. Кадр мгновенно разлетелся по страницам фан-клубов Ротару в Instagram. 

ФОТО: Instagram

Интернет-пользователи принялись обсуждать кадр: «Прекрасно выглядит! Мне бы тоже так в эти годы», «Красота и в старшем возрасте сохраняется!», «Шикарная! Всем бы так в 71! Ей тут больше 55 не дашь», «Красива, естественна, шикарна! Всегда была и есть» (орфография и пунктуация авторов сохранены). 

Фанаты Ротару надеются, что она и сама начнет публиковать в Сети подобные кадры без фильтров. 

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