Вот это уловки! Как манипулировать знаками Зодиака?

Редкие, уместные манипуляции не вредят, и даже наоборот, улучшают взаимодействие между людьми. Особенно это заметно в семейных парах, где партнеры при помощи манипуляций дополняют друг друга.

Овен

Овны – личности азартные и крайне импульсивные. К тому же они максималисты, которые в лепешку разобьются, но добьются, того, что задумали. Главное подтолкнуть их к этому.

Порой достаточно сказать такому человеку: «Милый, а давай слетаем в Австралию! Ты будешь первым среди друзей, кто посетит Зеленый континент!». А можно взять Овна «на слабо», сказав: «Муж Натальи выстроил такую потрясающую дачу! Нашей даче до нее далеко». Вот увидите, задев самолюбие Овна, вскоре вы увидите, на что способен этот человек.

Главное, Овен не должен догадаться, что им манипулируют. Все должно выглядеть естественно, ведь в противном случае гнев этого человека обратится на вас.

Телец

Представители данного знака невероятно упрямы, а потому управлять ими довольно сложно. К тому же они проницательны и с легкостью разгадывают, когда на них пытаются влиять. Единственный, у кого есть карт-бланш для воздействия на Тельца, является любимый человек. Его манипуляций Телец практически не замечает и всегда готов исполнять желания партнера.

К примеру, такому человеку всегда можно сказать: «Ты не мог бы забрать меня с работы на машине? Я бы быстрее приготовила твои любимые ребрышки в соусе!» Личности данного знака – невероятные гурманы, а значит, любые манипуляции связанные с едой будут успешны.

Наконец, Телец просто обожает секc, а значит, чтобы влиять на этого человека, важно постоянно следить за своей внешностью, регулярно обнимать и целовать Тельца, поддерживая в нем секcуальное желание.

Близнецы

У этих людей слишком много интересов, а потому их жизнь напоминает калейдоскоп, в котором нет места распорядку и заранее проложенному маршруту. Наверное, поэтому Близнецы непредсказуемы и слабо поддаются манипуляциям. Да и привычка этих людей всех держать на расстоянии не способствует управлению ими.

Чтобы воздействовать на Близнеца, нужно научиться слушать его и стать ему другом. При этом с данным человеком всегда нужно быть на равных, говоря: «Давай ты сегодня поможешь мне, а завтра я возьму на тебя свои заботы». А еще на Близнецов можно воздействовать, заинтересовывая их чем-то новым и неординарным. Желаете отправиться на отдых, предложите вместо привычной Турции – Бразилию, а вместо пляжного отдыха – сплав по реке.

А вот ставить условия Близнецу совершенно бесперспективно, как не стоит пытаться ревновать этого человека и загонять его в рамки. В этом случае управлять им станет просто невозможно.

Рак