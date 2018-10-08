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Рената Литвинова обнародовала фотографии своей «копии»

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Рената Литвинова

ФОТО: instagram.com/renatalitvinovaofficiall

Вот уже несколько лет единственная дочь Ренаты Литвиновой Ульяна живет и учится в Париже.

Несколько лет назад Литвинова приобрела квартиру во Франции, чтобы проводить больше времени с дочерью. Известно, что Ульяна  мечтает пойти по стопам матери и уже успела принять участие в съемках одного из фильмов Ренаты.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ульяна — единственный ребенок артистки. Она родилась 17 лет назад в браке с бизнесменом Леонидом Добровским. Родители девочки развелись 11 лет назад, дочь осталась с матерью. 

Поклонники уже не раз отмечали, что 17-летняя девушка как две капли воды похожа на свою знаменитую маму. Некоторое время назад Ульяна выложила в Сеть новый снимок, на котором пользователи едва не перепутали ее с Ренатой.

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