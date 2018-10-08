Рената Литвинова обнародовала фотографии своей «копии»

8 октября 2018, 10:36
Вот уже несколько лет единственная дочь Ренаты Литвиновой Ульяна живет и учится в Париже.
Несколько лет назад Литвинова приобрела квартиру во Франции, чтобы проводить больше времени с дочерью. Известно, что Ульяна мечтает пойти по стопам матери и уже успела принять участие в съемках одного из фильмов Ренаты.
Ульяна — единственный ребенок артистки. Она родилась 17 лет назад в браке с бизнесменом Леонидом Добровским. Родители девочки развелись 11 лет назад, дочь осталась с матерью.
Поклонники уже не раз отмечали, что 17-летняя девушка как две капли воды похожа на свою знаменитую маму. Некоторое время назад Ульяна выложила в Сеть новый снимок, на котором пользователи едва не перепутали ее с Ренатой.
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