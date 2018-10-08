Рената Литвинова обнародовала фотографии своей «копии»

Несколько лет назад Литвинова приобрела квартиру во Франции, чтобы проводить больше времени с дочерью. Известно, что Ульяна мечтает пойти по стопам матери и уже успела принять участие в съемках одного из фильмов Ренаты.

Ульяна — единственный ребенок артистки. Она родилась 17 лет назад в браке с бизнесменом Леонидом Добровским. Родители девочки развелись 11 лет назад, дочь осталась с матерью.