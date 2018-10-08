Спать на животе нельзя, причем категорически! Узнайте, почему!

Но в любом случае, вам лучше не спать на животе, даже если это помогает быстрее задремать, утверждает Bustle.

В то время как сон на животе может уменьшить храп и риск апноэ, – это когда вы испытываете затруднения при дыхании во время сна – такая поза может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, которые могут настичь вас не только ночью, но и на следующий день, пишет Lifter.com.ua.

Исследования, проведенные клиникой Майо, показывают, что сон на животе может привести к боли в спине.

Боли в спине особенно распространены, потому что это зона нашего центра тяжести и точка фокусировки напряжения во время вставания, разгибания и поднятия тяжестей. Да и просто держать спину ровно стоит усилий, которые нужно компенсировать отдыхом.

Но при сне на животе позвоночнику труднее расслабиться и отдохнуть, и он оказывается изогнутым и испытывает давление. Поскольку позвоночник связан со многими другими нервными узлами, такая поза может повлиять на остальные части тела, вызвать стресс и напряжение в шее и суставах.

Риши Лоути из Британской ассоциации хиропрактики сказал, что поза на животе – «худшая, в которой вы можете спать», потому что голова и шея «часами находятся под углом». Потом это просто приведет к боли в мышцах.

Если вы беременны, вам, вероятно, надоедают люди, которые постоянно поучают, что вы можете и чего не можете делать, но сон на животе не рекомендуется даже на ранних стадиях.

Исследование, проведенное в 2012 году Томасиной Стейси и Эдвином Митчеллом из Университета Окленда, показало, что для матери и ребенка лучше, если беременная женщина спит на боку, поскольку это способствует здоровому кровотоку и гарантирует, что оба получат оптимальный уровень кислорода.

Это также дает ребенку больше пространства.

В равной степени лишний вес, который женщина несет во время беременности, означает, что сон на животе оказывает огромное давление на позвоночник и будет только усугублять чувство боли в спине, которое она, скорее всего, испытывает в ходе беременности.

Но если вы никак не можете отказаться от этой позы, вот несколько идей.

Если спите на животе, то попробуйте взять очень тонкую подушку, или вовсе от неё откажитесь. Как пояснил хирург-ортопед Рокко Монто, толстые подушки могут «немного сдвинуть шею и привести к боли в этой части или дискомфорту в нижней части спины».

Также специалисты советуют любителям спать на животе покупать твердые матрасы, которые не будут проседать и искривлять позвоночник.

Если вы не можете спать без подушки, или только недавно приобрели новый мягкий матрас, тогда попробуйте растягиваться каждое утро.