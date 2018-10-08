Пн, 8.10.2018
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Открытие: размер полового члена влияет на способность иметь детей

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ФОТО: SCANPIX

Доктор Остин Слэйд из Университета Юты утверждает: мужчины, обладающие скромными размерами "мужского достоинства", могут иметь также сниженные показатели фертильности, передает Standard.

Итак, у бесплодных мужчины половые члены были немного короче по сравнению с остальными. Разница в размере составляет примерно 0,8 сантиметра. Этот вывод был сделан по итогам обследования 815 мужских гениталий, которые принадлежали пациентам клиники репродуктологии, пишет Meddaily.ru.

Замеры длины полового члена и оценка состояния мужчин проводились в течение трех лет. Оказалось, в среднем мужчины, которые не могли иметь детей, обладали членом, чья длина в возбужденном состоянии составляла 12,5 сантиметра. А вот у мужчин без проблем с фертильностью длина полового члена составляла 13,4 сантиметра.

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