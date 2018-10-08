«Она талантливее меня!» Дочь Ирины Салтыковой решила стать популярной певицей

Ирина Салтыкова поделилась радостью: ее любимая и единственная дочь Алиса переезжает из Лондона в Россию, чтобы начать музыкальную карьеру с помощью своей знаменитой мамы.
Алиса Салтыкова живет в Лондоне уже более десяти лет. Девушка получила прекрасное образование, построила свою жизнь, завела друзей. Тем не менее, она решилась на переезд, хотя и планировала стать популярной певицей на Западе и даже записала альбом на английском языке. Звездная мама Алисы Ирина Салтыкова с радостью рассказала, что они с дочерью приняли решение строить ее карьеру в России.
«Здесь у дочки очень много поклонников. Они хотят, чтобы она развивалась. Англия никуда не денется. Мировой уровень – это здорово, но и наша Россия – тоже огромная. И стать любимой здесь – это не то что хорошо, а круто!» — призналась певица в интервью Sobesednik.
«У дочери очень сильный голос. Она талантливее меня», — призналась Ирина.
Певица рассказала, что Алиса планирует работать в стиле «поп-рок» и уже в середине октября снимет клип на новую песню на русском языке, которую девушка написала сама. Образы для съемок продумывает мама начинающей певицы, ведь она обладает огромным опытом и стажем работы в шоу-бизнесе. Салтыкова уверена, что ее дочь громко заявит о себе именно в России, ведь здесь у нее есть такая мощная поддержка.
Ирина Салтыкова уже купила дочери квартиру в центре Москвы и предвкушает, как они будут проводить время вместе. Алиса часто приезжала к маме в гости как к подружке. Они обожают ходить по ресторанам и магазинам. Во время одного из визитов в столицу мать и дочь посетили один из популярных ресторанов, где собирается весьма противоречивая публика. После этого девушка написала песню «Девчонки», где были следующие слова: «Шик, блеск, понт, фэйк, одна другой милей. За столом дуры — образцы культуры. Нескромные танцы, короткие юбки, нашли любовь девчонки, но всего лишь на сутки».