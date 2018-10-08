У Тины Тернер рак кишечника и отторжение почки

Потребовалась пересадка почки, донором которой предложил стать ее супруг, который младше нее на 16 лет. Об этом 78-летняя Тина Тернер, давно живущая с супругом в Швейцарии, рассказывает в автобиографии My Love Story, которая будет опубликована 16 октября. Она и Бах познакомились в 1985 году, а поженились в 2013-м после более чем 26 лет, проведенных вместе.

Тина Тернер и ее муж ФОТО: MIRO KUZMANOVIC / Scanpix

Однако, по словам звезды, даже после этого у нее возник вопрос: не подумает ли кто-нибудь, что предложение мужа стать донором для нее было деловым? По ее словам, все еще находились люди, предпочитавшие считать, что Бах, музыкальный продюсер, женился на ней ради славы и денег. Однако ее муж, говорит певица, всегда игнорировал такие слухи.

Операция по трансплантации почки прошла в апреле 2017 года и была в значительной степени успешной. Однако певица все еще страдает от осложнений, так как ее организм пытается отторгнуть новый орган. Однако супруг находится рядом и поддерживает ее, пишет журнал People.