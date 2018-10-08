Пн, 8.10.2018
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  • Глазам не верим! На военную базу НАТО в Тапа высадились красотки в бикини

Глазам не верим! На военную базу НАТО в Тапа высадились красотки в бикини Смотрите галерею!

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Персональные тренеры Анастасия Гавриц и Марек Кальмус еще в июле начали в Эстонии кампанию «Ühe euro eest bikiinivormi» (идеальное тело за один евро). В минувшие выходные девушки из этого проекта приняли участие в совместной тренировке вместе с солдатами военной базы в Тапа. 

Проект рассчитан на то, что любая женщина Эстонии без особых затрат может приобрести себе тело мечты вне зависимости от возраста и рода деятельности. Участницам составляется индивидуальный план питания и тренировок. Основной акцент делается на пропаганде здорового образа жизни. А чтобы участницы не теряли мотивации и задора, коллективные тренировки устраивают в необычных местах.

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