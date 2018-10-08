Глазам не верим! На военную базу НАТО в Тапа высадились красотки в бикини

Проект рассчитан на то, что любая женщина Эстонии без особых затрат может приобрести себе тело мечты вне зависимости от возраста и рода деятельности. Участницам составляется индивидуальный план питания и тренировок. Основной акцент делается на пропаганде здорового образа жизни. А чтобы участницы не теряли мотивации и задора, коллективные тренировки устраивают в необычных местах.