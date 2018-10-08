Монсеррат Кабалье перед смертью готовилась к выписке из больницы

Знаменитой оперной певицы не стало в субботу утром в одной из клиник в Барселоне. Когда Монсеррат Кабалье попала в больницу, родные заявили, что ее здоровью ничто не угрожает и в скором времени она вернется домой, пишет Medikforum .

Артистка была госпитализирована в клинику из-за проблем с мочевым пузырем в конце сентября, об этом тогда информировали испанские СМИ. Близкие Монсеррат Кабалье ожидали выписки, когда ей вдруг неожиданно стало плохо, после чего певицу перевели в реанимацию. Кабалье скончалась в субботу утром, ее похороны, предположительно, состоятся в понедельник.

Оперная прима Монсеррат Кабалье родилась 12 апреля 1933 года в Барселоне, в которой прожила большую часть жизни. Еще в детстве будущей звезды оперной сцены стало понятно, что она одарена невероятным вокалом. Напомним, что при жизни Монсеррат Кабалье считалась эталоном виртуозного пения бельканто. При этом путь к славе оперной дивы был нелегким. Семья Кабалье жила очень бедно, в юности Монсеррат подрабатывала швеей, закройщицей и продавцом. Когда стало окончательно понятно, что юная Кабалье от рождения одарена волшебным голосом, только благодаря участию меценатов она смогла получить музыкальное образование и попасть в театр. Впервые громкая известность пришла к Монсеррат Кабалье в 1965 году, когда она заменила американскую певицу Мэрили Хорн в партии Лукреции Борджии в одноименной опере Гаэтано Доницетти в «Карнеги-холле».