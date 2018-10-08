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Монсеррат Кабалье перед смертью готовилась к выписке из больницы

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Opernsaengerin Montserrat Caballe gestorben. Sie gilt als eine der bedeutendsten Opernsaengerinnen des 20. Jahrhunderts: Montserrat Caballe. Nun ist die spanische Sopranistin im Alter von 85 Jahren gestorben. Archivfoto,Portraet,Portrait,Porträt. *** Opera singer Montserrat Caballe dies She is considered one of the most important opera singers of the 20th century Montserrat Caballe Now the Spanish soprano died at the age of 85 years old Archivfoto Portraet Portrait Portrait

ФОТО: SVEN SIMON / imago/Sven Simon

В субботу 6 сентября стало известно о том, что в возрасте 85 лет скончалась оперная певица Монсеррат Кабалье, ставшая легендой еще при жизни. 

Знаменитой оперной певицы не стало в субботу утром в одной из клиник в Барселоне. Когда Монсеррат Кабалье попала в больницу, родные заявили, что ее здоровью ничто не угрожает и в скором времени она вернется домой, пишет Medikforum.

Артистка была госпитализирована в клинику из-за проблем с мочевым пузырем в конце сентября, об этом тогда информировали испанские СМИ. Близкие Монсеррат Кабалье ожидали выписки, когда ей вдруг неожиданно стало плохо, после чего певицу перевели в реанимацию. Кабалье скончалась в субботу утром, ее похороны, предположительно, состоятся в понедельник.

Оперная прима Монсеррат Кабалье родилась 12 апреля 1933 года в Барселоне, в которой прожила большую часть жизни. Еще в детстве будущей звезды оперной сцены стало понятно, что она одарена невероятным вокалом. Напомним, что при жизни Монсеррат Кабалье считалась эталоном виртуозного пения бельканто. При этом путь к славе оперной дивы был нелегким. Семья Кабалье жила очень бедно, в юности Монсеррат подрабатывала швеей, закройщицей и продавцом. Когда стало окончательно понятно, что юная Кабалье от рождения одарена волшебным голосом, только благодаря участию меценатов она смогла получить музыкальное образование и попасть в театр. Впервые громкая известность пришла к Монсеррат Кабалье в 1965 году, когда она заменила американскую певицу Мэрили Хорн в партии Лукреции Борджии в одноименной опере Гаэтано Доницетти в «Карнеги-холле».

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