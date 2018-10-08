Неожиданно! Звезда «Кухни» вышла замуж за актера из «Физрука»

Одной счастливой парой в российском кинематографе стало больше — 32-летняя Анна Бегунова вышла замуж за 28-летнего Дмитрия Власкина.

Эта новость стала большой неожиданностью для поклонников артистов. Во-первых, мало кто знал об их романе.

Во-вторых, в социальных сетях не найти их совместные фотографии. В третьих, в Википедии на их страницах в графе супруг/супруга до сих пор стоят имена других людей.

«А как же Александра и Сергей?» — спрашивали Интернет-пользователи, имея в виду теперь уже бывшую жену Дмитрия Александру Кузенкину и экс-супруга Анны Сергея Лавыгина, после того, как в Сети появились свадебные фото актеров.

На церемонии в ЗАГСе присутствовали родственники и близкие друзья пары, в том числе и Екатерина Вилкова. Именно она и поделилась в своем Instagram черно-белыми фотографиями молодоженов.

Анна была чудесна в лаконичном белом платье и широком ободке с вуалью. На одном из снимков с регистрации в кадр попал двухлетний сын Бегуновой Федор