Пн, 8.10.2018
Эти фотографии способны шокировать и удивить: как все эти годы живет популярный эстонский телеканал СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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Неожиданно! Звезда «Кухни» вышла замуж за актера из «Физрука» Многие решили, что это кадры из нового сериала

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ФОТО: скриншот instagram.com/begunova24

На презентации нового сезона телеканала СТС Анна Бегунова появилась в компании Дмитрия Власкина. Их поклонники и предположить не могли, что через 24 часа актеры поженятся, сообщает Woman.

Одной счастливой парой в российском кинематографе стало больше — 32-летняя Анна Бегунова вышла замуж за 28-летнего Дмитрия Власкина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За 24 часа до....... 😉😉😉😉 #пупсики 😘😘😘

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Эта новость стала большой неожиданностью для поклонников артистов. Во-первых, мало кто знал об их романе.

Во-вторых, в социальных сетях не найти их совместные фотографии. В третьих, в Википедии на их страницах в графе супруг/супруга до сих пор стоят имена других людей.

«А как же Александра и Сергей?» — спрашивали Интернет-пользователи, имея в виду теперь уже бывшую жену Дмитрия Александру Кузенкину и экс-супруга Анны Сергея Лавыгина, после того, как в Сети появились свадебные фото актеров.

На церемонии в ЗАГСе присутствовали родственники и близкие друзья пары, в том числе и Екатерина Вилкова. Именно она и поделилась в своем Instagram черно-белыми фотографиями молодоженов.

Анна была чудесна в лаконичном белом платье и широком ободке с вуалью. На одном из снимков с регистрации в кадр попал двухлетний сын Бегуновой Федор

— мальчик сидел за столом между женихом и невестой.

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