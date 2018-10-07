Она заверила, что не станет толстеть, как Рене Зеллвегер для роли Бриджит Джонс, но все же дополнительный вес необходим. Актриса отметила, что уже сменила одежду на полтора размера больше.

Правду о своей псевдобеременности Безрукова рассказала в эфире программы «Эксклюзив» на Первом канале.

У актрисы был сын Андрей от первого брака с актером Игорем Ливановым. Молодой человек трагически погиб в возрасте 25 лет. В том же 2015 году Безрукова рассталась со вторым мужем, Сергеем Безруковым. Она рассказала, что Безруков даже не пришел на похороны Андрея.