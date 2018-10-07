Увеличившийся живот 53-летней Ирины Безруковой заставил многих решить, что она находится в интересном положении. Оказалось, что актриса не ждет ребенка, это лишь набор веса, необходимый для работы над новой ролью. Безрукова сыграет казачку, мать двоих детей, поэтому ей нужно набрать необходимую форму, пишет Eg.ru.
Она заверила, что не станет толстеть, как Рене Зеллвегер для роли Бриджит Джонс, но все же дополнительный вес необходим. Актриса отметила, что уже сменила одежду на полтора размера больше.
Правду о своей псевдобеременности Безрукова рассказала в эфире программы «Эксклюзив» на Первом канале.
У актрисы был сын Андрей от первого брака с актером Игорем Ливановым. Молодой человек трагически погиб в возрасте 25 лет. В том же 2015 году Безрукова рассталась со вторым мужем, Сергеем Безруковым. Она рассказала, что Безруков даже не пришел на похороны Андрея.
Речь во время ток-шоу шла и о трудном детстве актрисы. Когда Ирине было 11 лет, умерла ее мать. Отец к тому времени с ними уже не жил, он сильно пил и лечился от алкоголизма. Спустя годы Безрукова нашла в себе силы встретиться с отцом и восстановить общение.