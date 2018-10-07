LimonCмотриОт одного их вида становится холодно… Отважные жители Таллинна искупались в ПиритаОт одного их вида становится холодно… Отважные жители Таллинна искупались в ПиритаLimon.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать7 октября 2018, 15:12Сегодня в Таллинне любители зимнего плавания открыли сезон, искупавшись в 9-градусной воде реки Пирита. Посмотрите на этих смельчаков!Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьплаваниесмотриталлинн