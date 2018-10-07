Бывшая жена Кержакова нашла неожиданное утешение после скандала

Милана разместила в своем Instagram пост, в котором поделилась с подписчиками откровением. Речь зашла о человеческих чувствах, пишет Дни.ру.

По словам Тюльпановой, всем людям в жизни дается хотя бы немного ласки. Дива отметила, что "это помогает им жить". "И именно ласки ожидают они, когда чувствуют, что устали", – резюмировала свое высказывание экс-возлюбленная футболиста.

Примечательно, что пользователей Сети привлекли не мысли Миланы, а ее внешний вид. Подписчики, отметили, что девушка выглядит на снимке потрясающе.

Кроме того, обитатели всемирной паутины выразили Тюльпановой слова поддержки. "Никогда не оправдывайтесь, это ваша жизнь и у вас свои правила. Те, кто гавкают в стороне, это людишки убогие", — высказался один из подписчиков.