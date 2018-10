Шоу «Голос. 60+» завершилось громким скандалом

Лидия Музалева пела песню «Я когда-то была молодая», Стругальский – любимую старшим поколением «Песню старого извозчика», а Манукян – проникновенную «Нежность» из кинокартины «Три тополя на Плющихе». А вот Арутюнову организаторы приготовили сюрприз в виде песни I can't get satisfaction группы The Rolling Stones. Исполнение и выбор композиции зрители не оценили. Песня оказалась им не близка. В итоге Арутюнов вылетел. Также шоу покинул Манукян. Музалева набрала при подсчете итогов голосования 51,7% и всего на 3% обошла Стругальского.