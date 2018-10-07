Шоу «Голос. 60+» завершилось громким скандалом

Завершилось шоу «Голос. 60+» на Первом канале, где в вокальном умении соревновались пожилые люди. Первое место и целый миллион получила участница Лидия Музалева, ей 62 года. Ее наставником выступала певица Пелагея, которая также была отмечена наградой как лучший педагог программы, пишет Eg.ru.
Не обошлось на шоу без скандала. Зрителям не понравился выбор песен для участников. В финале соревновались Лидия Музалева, Сергей Манукян, Евгений Стругальский и Николай Арутюнов. И если троим были назначены выигрышные песни, то одному – сложная для исполнения и подходящая для другой возрастной аудитории.
Лидия Музалева пела песню «Я когда-то была молодая», Стругальский – любимую старшим поколением «Песню старого извозчика», а Манукян – проникновенную «Нежность» из кинокартины «Три тополя на Плющихе». А вот Арутюнову организаторы приготовили сюрприз в виде песни I can't get satisfaction группы The Rolling Stones. Исполнение и выбор композиции зрители не оценили. Песня оказалась им не близка. В итоге Арутюнов вылетел. Также шоу покинул Манукян. Музалева набрала при подсчете итогов голосования 51,7% и всего на 3% обошла Стругальского.
По поводу несправедливого распределения песен в интернете вскипела настоящая война. Многие пользователи потребовали провести финал повторно, без подыгрывания фаворитам. Руководство «Голоса. 60+» ситуацию не комментировало.