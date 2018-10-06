Галерея: Куклачев и его пушистые подопечные устроили в Таллинне яркое шоу

Наш фотограф побывал на представлении, которое прошло в субботу, 6 октября, в Таллинне. Летающие кошки, собаки, крутящие педали велосипедов, и многие другие яркие номера – зрители визжали от восторга.

Напомним, что Дмитрий Куклачев в рамках гастролей Театра кошек выступает на этот раз и в Нарве, и в Таллинне, и в Йыхви, и в Тарту. В Эстонию сын основателя цирковой династии – главного «кошколюба» и «кошковеда» Юрия Куклачева, приехал с постановкой «Клоун и кошки».