Галерея: Куклачев и его пушистые подопечные устроили в Таллинне яркое шоу

На этой неделе в Эстонии начались гастроли знаменитого московского Театра кошек. Смешить, удивлять, восхищать ребятишек, а также их родителей, приехал Заслуженный артист России Дмитрий Куклачев. Разумеется, приехал клоун не один, а со своими четвероногими пушистыми друзьями.
Наш фотограф побывал на представлении, которое прошло в субботу, 6 октября, в Таллинне. Летающие кошки, собаки, крутящие педали велосипедов, и многие другие яркие номера – зрители визжали от восторга.
Напомним, что Дмитрий Куклачев в рамках гастролей Театра кошек выступает на этот раз и в Нарве, и в Таллинне, и в Йыхви, и в Тарту. В Эстонию сын основателя цирковой династии – главного «кошколюба» и «кошковеда» Юрия Куклачева, приехал с постановкой «Клоун и кошки».
Спектакль «Клоун и кошки» посвящен звездам мировой клоунады: Чарли Чаплину, Леониду Енгибарову и клоуну со сценическим псевдонимом Грок, чье настоящее имя Шарль Адриен Веттах. Заслуженный артист России Дмитрий Куклачев воплотил в жизнь свою давнюю мечту и поставил спектакль, посвященный кумирам своей юности.
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