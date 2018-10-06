На Бали ему сделали массаж «Красный дракон». И тут произошло невероятное

Кэндис Райсон и ее муж Мэтью из Австралии провели шесть дней своего отпуска на Бали, где и решили сходить на массаж. Райсон рассказала, что они решили заказать массаж «go jek» - услугу, при которой массажист приходит к вам на дом.

Когда дело дошло до ее мужа, массажист спросил, хочет ли он «высвободить своего красного дракона». Подумав, что массажист, возможно, хотел «произнести какую-то молитву», женщина сказала: «Я не знаю, что это значит, но мой муж готов на что угодно! Действуйте!»

Затем она описывала, как массажист начал водить по телу ее мужа монетой и по завершению сказал, что к завтрашнему дню он «станет красным драконом». Этот вид лечения называется гуаша. «Гуаша» переводится как «убрать все плохое». Техника выполнения предполагает интенсивное выведение шлаков и токсинов через кожу.

На следующий день мистер Райсон обнаружил красные отметины по всей спине, но не потерял чувства юмора!

ФОТО: Facebook

«Мы смеялись до слез!» - рассказала Кэндис.

Пара путешествовала на Бали с сестрой жены. После нетрадиционного массажа, Райсон сказала, что это странное лечение сняло хроническую боль в спине у ее мужа. Женщина объяснила, что он жаловался на сильную боль в спине в течение последних трех лет. «С тех пор он чувствует себя отлично! Он сказал, что массаж был фантастическим», - добавила она.

Коже массаж не навредил. Через пять дней после процедуры мужчина вернулся почти в нормальное состояние. «Кожа все еще красноватая, но отметин почти не видно. Более того, ему так понравилось, что он хочет сходить на массаж ещё раз», - сказала она.

Что такое гуаша?

Гуаша – азиатская лечебная практика, при которой используются медные монеты или каменные скребки.

В Китае эта практика называется гуаша, в Индонезии - керокан, а во Вьетнаме и Камбодже её называют «cao gio».

Считается, что этот метод высвобождает токсины из больных, усталых или поврежденных мышц и помогает насыщать кровоток кислородом.

Гуаша может лечить симптомы простуды, такие как тошнота, потеря аппетита, головные боли, головокружение и обморок. Также стресс, усталость и боль в мышцах.

После лечения возможна сонливость. Практика завершается массажем с использованием различных ароматических масел.