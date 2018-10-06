Ученые раскрыли неожиданную пользу винограда

Как сообщает Science Daily, в своих опытах исследователи использовали мышей. Грызунов вначале подвергли воздействию канцерогена, который содержится в табачном дыме, а затем их лечили ресвератролом, передает Лайф.

При этом мыши были разделены на четыре группы: в первой, контрольной, не давали ни канцерогена, ни ресвератрола, во второй — оба вещества сразу. Еще двум группам грызунов давали по одному из веществ.