Ученые раскрыли неожиданную пользу винограда
6 октября 2018, 16:21
Ученые Женевского университета пришли к выводу, что содержащийся в винограде ценный природный компонент ресвератрол обладает свойствами для борьбы с раком легких.
Как сообщает Science Daily, в своих опытах исследователи использовали мышей. Грызунов вначале подвергли воздействию канцерогена, который содержится в табачном дыме, а затем их лечили ресвератролом, передает Лайф.
При этом мыши были разделены на четыре группы: в первой, контрольной, не давали ни канцерогена, ни ресвератрола, во второй — оба вещества сразу. Еще двум группам грызунов давали по одному из веществ.
Оказалось, что у участников эксперимента, которые получили "лечение", размер опухоли сокращался примерно на 45 процентов по сравнению с их "коллегами" из другой группы.