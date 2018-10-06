Сб, 6.10.2018
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Ученые раскрыли неожиданную пользу винограда

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Виноград.

ФОТО: Райво Тийкмаа

Ученые Женевского университета пришли к выводу, что содержащийся в винограде ценный природный компонент ресвератрол обладает свойствами для борьбы с раком легких.

Как сообщает Science Daily, в своих опытах исследователи использовали мышей. Грызунов вначале подвергли воздействию канцерогена, который содержится в табачном дыме, а затем их лечили ресвератролом, передает Лайф.

При этом мыши были разделены на четыре группы: в первой, контрольной, не давали ни канцерогена, ни ресвератрола, во второй — оба вещества сразу. Еще двум группам грызунов давали по одному из веществ.

Оказалось, что у участников эксперимента, которые получили "лечение", размер опухоли сокращался примерно на 45 процентов по сравнению с их "коллегами" из другой группы.

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