Яблоку некуда упасть! Люди стояли в огромной очереди, чтобы попасть на концерт группы Сплин

В программу «The best» вошли лучшие песни из разных альбомов, начиная с «Пыльной были» и заканчивая «Ключом к шифру».

За годы музыкальной карьеры группа выпустила 14 альбомов. Их песни любят за особую лирику и характерную атмосферу. 'Выхода нет', 'Орбит без сахара', 'Линия жизни', 'Романс', 'Прочь из моей головы' - эти и многие другие хиты сразу же после выхода занимали верхние строчки музыкальных чартов.