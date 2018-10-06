Яблоку некуда упасть! Люди стояли в огромной очереди, чтобы попасть на концерт группы Сплин ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ГАЛЕРЕЯ!
6 октября 2018, 9:46
Вчера, 5 октября, в Таллинне впервые с новой программой выступила легендарная группа Сплин!
В программу «The best» вошли лучшие песни из разных альбомов, начиная с «Пыльной были» и заканчивая «Ключом к шифру».
За годы музыкальной карьеры группа выпустила 14 альбомов. Их песни любят за особую лирику и характерную атмосферу. 'Выхода нет', 'Орбит без сахара', 'Линия жизни', 'Романс', 'Прочь из моей головы' - эти и многие другие хиты сразу же после выхода занимали верхние строчки музыкальных чартов.
С такой программой группа 'Сплин' выступает в Таллинне впервые. Только хиты, только the best - все избранное и лучшее.