О том, что скоро его внешность преобразится, Солнцев рассказал в своем блоге в Instagram. На его страничке появился снимок из операционной, на котором можно увидеть, как медики проводят некие манипуляции с телезвездой, пишет Eg.ru.

«Вслед за Катериной я готовлюсь к переменам! Да! Это правда! Скоро сами все увидите!» – заявил Гоген.

Поклонники в комментариях пустились в рассуждения о том, какое именно вмешательство провели 37-летнему Солнцеву. Некоторые даже заявили, что известный фрик хочет, наверное, поменять пол, другие отметили, что он хочет выглядеть постарше, чтобы больше соответствовать супруге.