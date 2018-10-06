Недавно 63-летняя супруга Гогена Солнцева легла под нож хирурга, чтобы выглядеть моложе ради молодого избранника. Результат пластики, кажется, так понравился шоумену, что он решился на операцию вслед за женой.
О том, что скоро его внешность преобразится, Солнцев рассказал в своем блоге в Instagram. На его страничке появился снимок из операционной, на котором можно увидеть, как медики проводят некие манипуляции с телезвездой, пишет Eg.ru.
«Вслед за Катериной я готовлюсь к переменам! Да! Это правда! Скоро сами все увидите!» – заявил Гоген.
Поклонники в комментариях пустились в рассуждения о том, какое именно вмешательство провели 37-летнему Солнцеву. Некоторые даже заявили, что известный фрик хочет, наверное, поменять пол, другие отметили, что он хочет выглядеть постарше, чтобы больше соответствовать супруге.
Правда, многие комментаторы предположили, что радикально изменится только нос Гогена Солнцева.