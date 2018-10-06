«Сын папу не знает»: Наталья Варлей рассказала о своей неудачной личной жизни

Известная российская актриса Наталья Варлей стала гостьей программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1». В молодости Варлей по праву считалась одной из самых красивых женщин страны. Мужчины ходили за ней косяками, но, как оказалось, личная жизнь актрисы была неудачной. Варлей призналась, что так сложилась судьба. Впрочем, она не привыкла жаловаться.
Уже в 20 лет Варлей вышла замуж за режиссера Николая Бурляева. Однако брак быстро распался. Причина, как считает Варлей, в том, что они были слишком молоды и не были готовы к совместной жизни. Актриса призналась, что вообще не следовало выходить замуж. Но она решила рискнуть и, как оказалось, это решение было неправильным, пишет Eg.ru.
Затем Варлей вышла замуж за Владимира Тихонова, с которым училась в театральном училище. Она стала невесткой Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова. Варлей призналась, что мужа сгубила любовь к спиртному. Он сильно пил, и Варлей с этим ничего не могла поделать.
Актриса призналась, что муж только в последние годы жизни понял, что идет не по правильному пути, но сделать уже ничего было нельзя. К сожалению, болезнь прогрессировала и никакие методы лечения не помогали. У пары родился сын Василий. Он почти не общался с отцом. Молодой человек не находил с ним общих тем для разговоров.
Позже у актрисы завязался еще один роман с мужчиной. На свет появился сын Александр. Парень состоялся в жизни, но своего отца не знает. Впрочем, Варлей не против, чтобы когда-нибудь Александр познакомился со своим отцом.