«Сын папу не знает»: Наталья Варлей рассказала о своей неудачной личной жизни

Уже в 20 лет Варлей вышла замуж за режиссера Николая Бурляева. Однако брак быстро распался. Причина, как считает Варлей, в том, что они были слишком молоды и не были готовы к совместной жизни. Актриса призналась, что вообще не следовало выходить замуж. Но она решила рискнуть и, как оказалось, это решение было неправильным, пишет Eg.ru.

Затем Варлей вышла замуж за Владимира Тихонова, с которым училась в театральном училище. Она стала невесткой Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова. Варлей призналась, что мужа сгубила любовь к спиртному. Он сильно пил, и Варлей с этим ничего не могла поделать.

Актриса призналась, что муж только в последние годы жизни понял, что идет не по правильному пути, но сделать уже ничего было нельзя. К сожалению, болезнь прогрессировала и никакие методы лечения не помогали. У пары родился сын Василий. Он почти не общался с отцом. Молодой человек не находил с ним общих тем для разговоров.