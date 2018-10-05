Порно-торт: мать случайно испекла 6-летнему сыну торт в виде женского полового органа Фото!
5 октября 2018, 18:34
Хотела порадовать сына, а рассмешила весь Facebook, пишет Mport.ua.
Британка Кейт Кирвен взбудоражила Сеть, изготовив для сына торт, который оказался похож на женский половой орган.
Фото было опубликовано на странице The Unmumsy Mum в Facebook. Шестилетний сын Кейт увлекся предметами золотого цвета и кристаллами, поэтому Кирвен захотела порадовать мальчика тортом-жеодой – это геологическое образование.
“Пока я не закончила, я не видела, что испекла ему практически сияющую вагину“, — написала женщина.
В Сети успокоили мать, аргументируя тем, что ребенок вряд ли заметит сходство торта с половым органом.
“Я собираюсь показать ему эту картинку, когда он станет старше“, - подытожила мать.