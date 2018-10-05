Пт, 5.10.2018
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Порно-торт: мать случайно испекла 6-летнему сыну торт в виде женского полового органа Фото!

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MERCURY PRESS. 03/10/18. Pictured: Finlay Kirven, six, with his birthday cake. A mum committed an epic baking fail when the cake she lovingly made for her sons sixth birthday ended up looking like a sparkly vagina - rather than a geode crystal. Mum-of-two Kate Kirven painstakingly crafted the gold vanilla sponge cake for her crystal-obsessed son Finlay Kirven on Monday [Oct 1]. Kate spent two hours making and decorating the geode masterpiece which featured a split on one side decorated with gold, black and white sugar crystals. SEE MERCURY COPY

ФОТО: Mercury Press & Media / Caters News Agency / Scanpix

Хотела порадовать сына, а рассмешила весь Facebook, пишет Mport.ua.

Британка Кейт Кирвен взбудоражила Сеть, изготовив для сына торт, который оказался похож на женский половой орган. 

Фото было опубликовано на странице The Unmumsy Mum в Facebook. Шестилетний сын Кейт увлекся предметами золотого цвета и кристаллами, поэтому Кирвен захотела порадовать мальчика тортом-жеодой – это геологическое образование.

“Пока я не закончила, я не видела, что испекла ему практически сияющую вагину“, — написала женщина.

В Сети успокоили мать, аргументируя тем, что ребенок вряд ли заметит сходство торта с половым органом. 

“Я собираюсь показать ему эту картинку, когда он станет старше“, - подытожила мать.

ФОТО: Mercury Press & Media / Caters News Agency

ФОТО: Mercury Press & Media / Caters News Agency

ФОТО: Mercury Press & Media / Caters News Agency

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