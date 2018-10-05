Пикантно: любовница принца Гарри оголилась ради снимка с рыбой

Крессида стала участницей анти-рыболовной кампании Fishlove ("Любовь к рыбе"). На черно-белом снимке 29-летняя Бонас позирует голая, прижимая к груди маленькую акулу.

"Злоупотребление рыбной ловлей не только разрушает нашу прекрасную подводную жизнь, но и вредит прибрежным жителям. Оно приводит к безработице и наносит ущерб тем, кто зависит от океана", – прокомментировала свое участие в кампании девушка. Она надеется привлечь внимание общественности к проблемам окружающей среды.

Примечательно, что вместе с экс-любовницей принца в фотосессии поучаствовали американская актриса Элизабет Макговерн и дочь Майкла Джексона - Пэрис. Об этом сообщает Daily Mail.

Напомним, что до встречи с будущей супругой Меган Маркл принц Гарри встречался с актрисой и моделью Крессидой Бонас. Их отношения нельзя было назвать образцовыми: любовники постоянно рвали все связи, но потом роман начинался с новой силой.

В итоге в 2014 году после очередного расставания они решили, что на этом пора поставить точку. Примечательно, что молодые люди разошлись на дружеской ноте – Крессида даже была приглашена на свадьбу Гарри и Меган.