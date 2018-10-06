Тройняшки: Вера Брежнева привела в восторг фанатов фото своих сестер

Популярная певица и бывшая солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева разместила в своем Instagram снимок, на котором она запечатлена с двумя своими сестрами.

Известно, что у артистки есть три сестры - старшая по имени Галина живет за границей, а также у Веры есть две младшие сестры-двойняшки - Анастасия и Виктория.

«Sorelle», - подписала она снимок на итальянском языке, что переводится как «сестры».

Подписчики Веры Брежневой пришли в восторг от ее совместного селфи с родственницами. «Какие девочки!», «Молодцы! На позитиве!», «Все вместе - это праздник!», «Тройняшки», «Прям как в клипе »Мама Люба давай«», «Вы красотки»,«Вы все месте так похожи. В каждой есть нотка друг друга , глаза и носы одинаковые» - восхищаются юзеры.