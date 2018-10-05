Фото: Настя Кудри нашла стильный «аксессуар» для ампутированных пальцев

Как известно, этим летом Настя Кудри попала в автомобильную аварию, и врачам пришлось ампутировать два пальца на ее правой руке. Многие после случившегося впали бы в депрессию, но 21-летняя певица достаточно быстро восстановилась (в первую очередь психологически) и уже выходит в свет и выступает на сцене.