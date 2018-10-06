Дмитрий Комаров показал шокирующие последствия своей работы

Вскоре стартует премьера нового сезона экстремального тревел-шоу "Мир наизнанку".
Совсем скоро на телеканале "1+1" стартует долгожданная премьера нового сезона экстремального тревел-шоу "Мир наизнанку" с Дмитрием Комаровым. На этот раз команда отправилась в экспедицию в Бразилию, страну контрастов, в которой тесно соединились два разных мира: первобытная жизнь диких племен и цивилизация.
В первой части сезона телезрители вместе с Дмитрием Комаровым откроют для себя дикие, непроходимые джунгли Амазонии и познакомятся с древнейшими племенами, которые полностью изолированы от цивилизации. Их ритуалы и до сих пор являются загадкой для современного человека, а эффект от них шокирует и переносит в другую реальность. Один из таких ритуалов, по лучшим традициям "Мира наизнанку", телеведущий испытал на себе.
"Индейцы Амазонии живут в другом мире. Мы не можем себе представить такое даже в кино. Это похоже на другую планету, на что-то неизведанное и совсем чужое. Самая главная особенность этих племен в том, что многие из них действительно изолированы от современной жизни. Это контролируется государством. Ко многим не подпускают никого: ни ученых, ни журналистов, ни туристов. Благодаря этому древние народы сумели сохранить свои тайные первобытные ритуалы, часть из которых я испытал на себе, - раскрыл некоторые секреты нового сезона Комаров.
Также ведущий-экстремал признался, что некоторые ритуалы были на грани жизни и смерти.
"Скажу честно, это были ситуации из категории "на грани". Иногда после этих ритуалов мне казалось, что я не выживу. Обряды, которые индейцы регулярно используют для общения с духами, нам кажутся маленькой смертью. В этот момент ты полностью переносишься в другую реальность и не понимаешь, что с тобой физически и морально происходит", - рассказал Дмитрий.
Какие именно ритуалы испытал на себе Дмитрий Комаров, а что ему так и не удалось проверить, можно будет узнать во время творческих встреч с телеведущим сразу после его возвращения из экспедиции. Встречи состоятся в Харькове, Днепре, Киеве, Ужгороде, Черновцах и Одессе.