Дмитрий Комаров показал шокирующие последствия своей работы

"Индейцы Амазонии живут в другом мире. Мы не можем себе представить такое даже в кино. Это похоже на другую планету, на что-то неизведанное и совсем чужое. Самая главная особенность этих племен в том, что многие из них действительно изолированы от современной жизни. Это контролируется государством. Ко многим не подпускают никого: ни ученых, ни журналистов, ни туристов. Благодаря этому древние народы сумели сохранить свои тайные первобытные ритуалы, часть из которых я испытал на себе, - раскрыл некоторые секреты нового сезона Комаров.