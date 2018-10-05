Раскрыта неожиданная причина смерти сына Ирины Безруковой

У Андрюши была очень легкая степень диабета, не влияющая на качество жизни. Он никогда не колол себе инсулин и не умел. И шприцов дома не было, и никто их не находил. Хотя свидетелей при вскрытии квартиры было много. Он не вызывал скорую. Не звонил и не вызывал, это ложь. И температура у него была максимум 37,5 (у кровати термометр). Всё было на месте, ничего необычного, телефона рядом с телом не было. Он просто пошел босой в туалет, упал и ударился насмерть о плитку. До крайности неудачно упал. Почему – не знают, возможно, от слабости голову повело. Про вскрытие: у него взяли анализы жидкостей тела на яды и наркотики и всё такое, как полагается, но само вскрытие было лишним по очевидности ситуации. И он бы не хотел тоже, и поэтому родители попросили не делать этого, а следователи не сочли, что есть причины не уважить просьбу. Значит, никаких подозрений не вызывала ситуация у милиции. Всё было очевидно. Он упал. Всё остальное – ложь и враньё. Весь интернет в «сердечной недостаточности», «наркотиках», «почему не было вскрытия, тёмное дело»… а солнце не выкурил за жизнь ни одной сигареты и алкоголь не переносил».

«Мой сын был очень чистым, прекрасным, мудрым. У него душа была… Какая-то необыкновенная душа! Уже маленьким он говорил такие вещи, что сразу становилось понятно, что у него есть внутренний стрежень, в нем была заложена какая-то очень тонкая духовная суть. Он очень многое успел сказать мне. Я записывала в дневник его фразы, чтобы не забыть. Когда мне совсем тяжело, я перечитываю их. Андрей говорил: «Жизнь летальна. Иногда внезапно летальна», – поделилась Безрукова.