Раскрыта неожиданная причина смерти сына Ирины Безруковой

Около трех лет назад похоронили Андрея Ливанова – сына Ирины Безруковой и актера Игоря Ливанова. Как сообщала пресса, молодой человек умер от острой сердечной недостаточности. Но его сводная сестра, Нина Ливанова, рассказала о том, что же случилось на самом деле, сообщает издание Pronedra.ru.
У Андрюши была очень легкая степень диабета, не влияющая на качество жизни. Он никогда не колол себе инсулин и не умел. И шприцов дома не было, и никто их не находил. Хотя свидетелей при вскрытии квартиры было много. Он не вызывал скорую. Не звонил и не вызывал, это ложь. И температура у него была максимум 37,5 (у кровати термометр). Всё было на месте, ничего необычного, телефона рядом с телом не было. Он просто пошел босой в туалет, упал и ударился насмерть о плитку. До крайности неудачно упал. Почему – не знают, возможно, от слабости голову повело. Про вскрытие: у него взяли анализы жидкостей тела на яды и наркотики и всё такое, как полагается, но само вскрытие было лишним по очевидности ситуации. И он бы не хотел тоже, и поэтому родители попросили не делать этого, а следователи не сочли, что есть причины не уважить просьбу. Значит, никаких подозрений не вызывала ситуация у милиции. Всё было очевидно. Он упал. Всё остальное – ложь и враньё. Весь интернет в «сердечной недостаточности», «наркотиках», «почему не было вскрытия, тёмное дело»… а солнце не выкурил за жизнь ни одной сигареты и алкоголь не переносил».
«Мой сын был очень чистым, прекрасным, мудрым. У него душа была… Какая-то необыкновенная душа! Уже маленьким он говорил такие вещи, что сразу становилось понятно, что у него есть внутренний стрежень, в нем была заложена какая-то очень тонкая духовная суть. Он очень многое успел сказать мне. Я записывала в дневник его фразы, чтобы не забыть. Когда мне совсем тяжело, я перечитываю их. Андрей говорил: «Жизнь летальна. Иногда внезапно летальна», – поделилась Безрукова.
Актриса отметила, что после гибели сына ее поддерживали друзья и фанаты. Ирина призналась, что не догадывалась, сколько незнакомых людей любят ее и переживают за нее.
«Во-первых, спасибо огромное поклонникам. Я сама веду «Инстаграм» и «Фейсбук», там многие оставляют мне слова поддержки. Даже не знала, что люди ко мне настолько расположены. Когда что-то происходит, ты с этим сталкиваешься, к этому нельзя быть готовым. Но есть очень хорошие друзья, которые меня из рук в руки передавали, чтобы ничего не случилось. Мой сын считал, что смерти не существует, есть какие-то параллельные истории… Поэтому я верю, что духовная составляющая, она не исчезает. Тело – это просто биологический скафандр», – рассказала Ирина.
Андрей Ливанов: биография
Юный актер, подающая надежды восходящая звезда мюзиклов и кино, Андрей Ливанов родился и вырос в семье знаменитых артистов. Впереди его, возможно, ждала успешная карьера, но судьба распорядилась иначе. Весной 2015 года жизнь Андрея трагически оборвалась.
Семья
Актер Андрей Ливанов родился в 1989 году, 6 декабря. Его родители – Игорь Ливанов и Ирина Бахтура (которая раньше была студенткой Игоря). В 2000 году, когда Андрею было 10 лет, семья Ливановых распалась, а сам мальчик остался жить с матерью. Вскоре Ирина вышла замуж за актера Сергея Безрукова, ставшего Андрею отчимом.
Несмотря на расставание с отцом, Андрей Ливанов продолжал поддерживать с ним теплые отношения. Они любили вместе проводить время, много путешествовали. Словом, Игорь Ливанов старался быть для Андрея хорошим отцом и дать ему должное воспитание.
Даже когда Андрей вырос, они по-прежнему выбирались куда-нибудь на выходные поразвлечься. Оба очень любили ходить в боулинг и тир.
С отчимом, Сергеем Безруковым, у Андрея также сложились дружеские отношения. Можно даже сказать, что именно Андрей в некоторых ситуациях был той силой, которая удерживала семью Безруковых вместе.
Образование
Среднее образование Андрей Ливанов получил, обучаясь в элитном частном учреждении в Москве под названием «Золотое сечение». Эта школа использует в своей программе индивидуальный подход и ориентируется на способности своих учеников. Сергей Безруков прочил своему пасынку дипломатическую карьеру и предлагал идти учиться в МГИМО, однако Андрей предпочел пойти по стопам родителей и стать актером. Первым его выбором стала школа-студия МХАТ, куда он записался на курсы по подготовке.
Позже оказалось, что парню попросту были неинтересны занятия на курсах, и он почти не ходил на них. Поняв, что ошибся с выбором, Андрей забрал документы и собрался кардинально сменить профессию – на этот раз его привлек Институт востоковедения. Но и здесь молодой человек не продержался больше года. В конце концов Андрей остановился на лингвистическом направлении и получил диплом Московского Государственного Открытого университета. Отец актера, Игорь Ливанов, объясняет метания Андрея тем, что его просто не привлекала учеба.
Карьера
Актерская биография Андрея Ливанова началась уже в возрасте 11 лет, когда он сыграл одну из ролей в фильме Юрия Кары «Я – кукла». Впрочем, эта первая работа в кино так и осталась самой известной.
Во время учебы в школе Андрей играл в мюзикле «Норд-Ост» и подавал надежды как талантливый актер. В 17 лет он сыграл в приключенческом фильме «Спасатели. Затмение».
Снялся Андрей и в фильме «Ирония судьбы Сергея Безрукова» – документальном проекте, посвященном его отчиму. На этом кинематографическая карьера закончилась. Возможно, Андрей мог бы стать востоковедом и отправиться работать в Японию, однако вскоре он понял, что имеет мало шансов добиться успеха в среде детей дипломатов, которым трудоустройство было практически гарантировано. Тогда он все же решил связать свою жизнь с тем, что было знакомо и близко ему с детства – кино и театром.
В 2014-2015 годах Андрей Ливанов служил в качестве администратора в Московском Губернском театре.