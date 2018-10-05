Пт, 5.10.2018
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  • Рыжий и пузатый: в Сети набирает популярность видео с двойником Трампа

Рыжий и пузатый: в Сети набирает популярность видео с двойником Трампа

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Дональд Трамп.

ФОТО: JOSHUA ROBERTS / Reuters / Scanpix

Интернет-пользователи обсуждают очередного двойника американского президента.

На кадрах пожилой мужчина в клетчатой рубашке рассматривает товары в магазине. Пользователи соцсетей отмечают, что не только внешнее сходство, но и мимика героя видео напоминают главу Белого дома. Об этом сообщает РИА «Новости».

Некоторые шутники советуют спецслужбам нанять этого человека в качестве двойника Дональда Трампа. «Серьезно, мне пришлось несколько раз приглядеться, прежде чем я понял, что это не он», — написал @powerlinep. «Атака клонов!» — смеется @AzKELLY.

Некоторые на полном серьезе предполагают, что на запись действительно попал президент, который «взял выходной и пошел по магазинам». 

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