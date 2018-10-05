Рыжий и пузатый: в Сети набирает популярность видео с двойником Трампа
5 октября 2018, 12:22
Интернет-пользователи обсуждают очередного двойника американского президента.
На кадрах пожилой мужчина в клетчатой рубашке рассматривает товары в магазине. Пользователи соцсетей отмечают, что не только внешнее сходство, но и мимика героя видео напоминают главу Белого дома. Об этом сообщает РИА «Новости».
Некоторые шутники советуют спецслужбам нанять этого человека в качестве двойника Дональда Трампа. «Серьезно, мне пришлось несколько раз приглядеться, прежде чем я понял, что это не он», — написал @powerlinep. «Атака клонов!» — смеется @AzKELLY.
Некоторые на полном серьезе предполагают, что на запись действительно попал президент, который «взял выходной и пошел по магазинам».
Wow, @realDonaldTrump's doppelganger😮 pic.twitter.com/fsuTcNdD58— PolishPatriot🇵🇱👌 (@RealPolPatriot) October 2, 2018