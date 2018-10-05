Все очень серьезно: Никита Михалков перенес две операции за месяц

Никита Михалков пропустил кинофестиваль в Ялте под названием «Евразийский мост», идейным вдохновителем которого является сам режиссер. Причина была уважительная: у Михалкова возникли серьезные проблемы со здоровьем. Благо, сейчас все самое страшное позади, а поклонники творчества Никиты Сергеевича могут вздохнуть спокойно: мэтр кино вновь у руля.

«Я очень хотел приехать на фестиваль, но полученная мной спортивная травма не позволяет пока мне этого сделать», — передали слова Михалкова в пресс-службе фестиваля. Как выяснилось позже, Михалкову в сентябре пришлось перенести два оперативного вмешательства.

«Мне, к сожалению, пришлось две подряд операции делать на бедре. Ну, ничего, а я иду, хромаю по Москве, но опять войду в форму», — сказал он после мастер-класса для студентов и выпускников театральных вузов, а также добавил, что его восстановление проходит по плану.

После травмы на протяжении некоторого времени режиссер был несколько ограничен в физических возможностях и передвигался на костылях. «Он сейчас болеет, была операция. Ничего трагического не предвидится, но была малоприятная травма спортивного свойства», — делился друг Никита Сергеевича, художник Александр Адабашьян в разговоре с журналистами.