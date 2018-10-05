Все очень серьезно: Никита Михалков перенес две операции за месяц

В августе 72-летнего режиссера прооперировали в связи с заболеванием опорно-двигательной системы. По словам Никиты Михалкова, виной этому стала спортивная травма. Как оказалось, режиссеру пришлось перенести две операции за месяц,
Никита Михалков пропустил кинофестиваль в Ялте под названием «Евразийский мост», идейным вдохновителем которого является сам режиссер. Причина была уважительная: у Михалкова возникли серьезные проблемы со здоровьем. Благо, сейчас все самое страшное позади, а поклонники творчества Никиты Сергеевича могут вздохнуть спокойно: мэтр кино вновь у руля.
«Я очень хотел приехать на фестиваль, но полученная мной спортивная травма не позволяет пока мне этого сделать», — передали слова Михалкова в пресс-службе фестиваля. Как выяснилось позже, Михалкову в сентябре пришлось перенести два оперативного вмешательства.
«Мне, к сожалению, пришлось две подряд операции делать на бедре. Ну, ничего, а я иду, хромаю по Москве, но опять войду в форму», — сказал он после мастер-класса для студентов и выпускников театральных вузов, а также добавил, что его восстановление проходит по плану.
После травмы на протяжении некоторого времени режиссер был несколько ограничен в физических возможностях и передвигался на костылях. «Он сейчас болеет, была операция. Ничего трагического не предвидится, но была малоприятная травма спортивного свойства», — делился друг Никита Сергеевича, художник Александр Адабашьян в разговоре с журналистами.
Напомним, впервые «Евразийский мост» прошел два года назад. В этом году открытие кинофестиваля состоялось в Ялтинском театре имени Чехова. Ведущими церемонии стали Александр Стриженов и Мария Кожевникова. На мероприятии были представлены девять игровых и восемь документальных фильмов. В программу также включили последний фильм ныне покойной Веры Глаголевой «Не чужие», который в итоге был удостоен специального диплома. Награду получила исполнительница главной роли народная артистка России Татьяна Васильева. «Мы работали в бешеном темпе — практически сделали этот фильм за две недели, благодаря той энергии, которую заложила Вера, энергии преодоления», — сказала актриса.