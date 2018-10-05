Пт, 5.10.2018
Астролог рассказал, какие знаки Зодиака отправятся в Рай, а какие — в Ад СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Вау, полегче! Полностью обнаженная Рита Ора показала снимок из постели

Вау, полегче! Полностью обнаженная Рита Ора показала снимок из постели

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Vida Press

Популярная британская певица Рита Ора решила порадовать своих поклонников снимком топлес. 

27-летняя певица опубликовала у себя в Instagram откровенный кадр, который сразу же собрал тысячи лайков и комментариев. 

ФОТО: Vida Press

Рита нередко шокирует публику своими выборами в пользу очень откровенных нарядов, не стоит на месте и ее сольная карьера. 

"Мне нравится быть поп-звездой. Это невероятно. Это все, что я когда-либо мечтала. Некоторое время я не выпускала альбомы. Но сейчас я полностью в нем: альбом, тур, летние шоу, гастроли в следующем году", - рассказывает про свои музыкальные планы певица.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ