Вау, полегче! Полностью обнаженная Рита Ора показала снимок из постели

27-летняя певица опубликовала у себя в Instagram откровенный кадр, который сразу же собрал тысячи лайков и комментариев.

Рита нередко шокирует публику своими выборами в пользу очень откровенных нарядов, не стоит на месте и ее сольная карьера.

"Мне нравится быть поп-звездой. Это невероятно. Это все, что я когда-либо мечтала. Некоторое время я не выпускала альбомы. Но сейчас я полностью в нем: альбом, тур, летние шоу, гастроли в следующем году", - рассказывает про свои музыкальные планы певица.