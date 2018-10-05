Не в этой жизни, милая... Как Том Круз потерял 12-летнюю дочь из-за саентологии

Том Круз не видел свою дочь, 12-летнюю Сури, уже несколько лет. По информации источника UsWeekly, актёр может встречаться с девочкой десять дней в месяц, но он добровольно отказался даже от этого. Причиной разрыва послужил тот факт, что Сури не исповедует саентологию.

ФОТО: P LE FLOCH/SIPA / P LE FLOCH/SIPA

Круз и его третья жена Кэти Холмс развелись в 2012 году после шести лет брака. И с 2013 года 56-летний актер перестал появляться на фотографиях с дочерью. Инсайдеры сообщают, что дочь неоднократно пыталась выйти на связь с отцом, но Круз по‑прежнему не реагирует на просьбы о встречах.

Он является приверженцем саентологии на протяжении нескольких десятилетий. Согласно её основной идее, человек является духовным существом, живущим не одну жизнь. И, по всей видимости, свои отцовские обязанности актёр отложил до следующей жизни.