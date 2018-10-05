Короче некуда: Рианна вышла в свет в мини-платье от Versace

В Австралии прошла вечеринка Fenty Beauty by Rihanna, которую посетила и виновница торжества. Певица появилась на публике в ярком образе, выбрав миниатюрное платье с открытыми плечами и короткой юбкой от Versace. Однако изюминкой наряда был не только его сексуальный фасон, но и расцветка. Так, Рианна выбрала трендовый в этом сезоне принт — кожа питона. Более того, завершали образ такой же расцветки шляпка, туфли от Louboutin и дорогостоящие украшения с бриллиантами от ювелирного дома Chopard.