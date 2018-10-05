Пт, 5.10.2018
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  • Короче некуда: Рианна вышла в свет в мини-платье от Versace

Короче некуда: Рианна вышла в свет в мини-платье от Versace

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ФОТО: Vida Press

Рианна появилась на вечеринке, выбрав для нее трендовый в этом сезоне змеиный принт, пишет Viva.

В Австралии прошла вечеринка Fenty Beauty by Rihanna, которую посетила и виновница торжества. Певица появилась на публике в ярком образе, выбрав миниатюрное платье с открытыми плечами и короткой юбкой от Versace. Однако изюминкой наряда был не только его сексуальный фасон, но и расцветка. Так, Рианна выбрала трендовый в этом сезоне принт — кожа питона. Более того, завершали образ такой же расцветки шляпка, туфли от Louboutin и дорогостоящие украшения с бриллиантами от ювелирного дома Chopard.

ФОТО: Vida Press

К слову, РиРи не раз критиковали за лишний вес, однако певица никогда не реагирует на такие нападки. Более того, несмотря ни на что, она смело появляется на публике в коротких нарядах. А сейчас поклонники даже отметили, что она заметно похудела.

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