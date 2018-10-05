Пт, 5.10.2018
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Эмили Ратаковски арестовали вместе с другой известной актрисой ФОТО!

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Emily Ratajkowski.

ФОТО: Twitter / Scanpix

Известную актрису и модель Эмили Ратаковски арестовали в Вашингтоне во время участия в акции протеста, направленной против выдвижения на должность Верховного судьи США Бретта Кавано. О задержании Ратаковски сообщила в своём "инстаграме".

Вместе с Эмили была также задержана и актриса Эми Шумер, пишет Life.

ФОТО: SCANPIX

Напомним, Кавано обвиняется в изнасилованиях и сексуальных домогательствах, против его предполагаемого избрания в Верховный суд протестовали тысячи американцев. Организаторами же акции выступили феминистские организации США.

ФОТО: SCANPIX

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