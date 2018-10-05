Эмили Ратаковски арестовали вместе с другой известной актрисой ФОТО!
5 октября 2018, 10:55
Известную актрису и модель Эмили Ратаковски арестовали в Вашингтоне во время участия в акции протеста, направленной против выдвижения на должность Верховного судьи США Бретта Кавано. О задержании Ратаковски сообщила в своём "инстаграме".
Вместе с Эмили была также задержана и актриса Эми Шумер, пишет Life.
Напомним, Кавано обвиняется в изнасилованиях и сексуальных домогательствах, против его предполагаемого избрания в Верховный суд протестовали тысячи американцев. Организаторами же акции выступили феминистские организации США.