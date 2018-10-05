Фото: автор Ждуна придумала новое существо, и ему нужно имя

Голландская художница Маргрит ван Бреворт, которая сделала забавную фигурку Ждуна, представила фанатам новое существо. Не менее очаровательное и... противное.
Прошло два года, и народный любимец Ждун, быстро ставший мемом, обзавелся товарищем. Маргрит показала новую скульптуру, которая напоминает и не совсем приятную гусеницу, и жалобного шарпея, и кота из «Шрека». Но и в этот раз художница добавила ему человеческие "части": если у Ждуна были руки, то этот монстрик «родился» с ногами.
Маргрит разместила фото с новым творением в своем Instagram и попросила дать ему имя. Правда, на английском. Но это не остановило русскоязычных пользователей, которые предложили вариант на родном языке. И вышло весьма забавно. Среди вариантов: Хочун, Канючка, Тоскуля, Плакун и даже Совесть казнокрада, передает Life.