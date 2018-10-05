Фото: автор Ждуна придумала новое существо, и ему нужно имя

Прошло два года, и народный любимец Ждун, быстро ставший мемом, обзавелся товарищем. Маргрит показала новую скульптуру, которая напоминает и не совсем приятную гусеницу, и жалобного шарпея, и кота из «Шрека». Но и в этот раз художница добавила ему человеческие "части": если у Ждуна были руки, то этот монстрик «родился» с ногами.